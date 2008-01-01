Продвижение сайтов

... с гарантией результата
наше предложение
Подготовим аудит ресурса еще до подписания Договора, укажем все ошибки, мешающие продвижению
Разработаем индивидуальную стратегию, составим точный прогноз трафика и выполним его
Реализуем весь комплекс работ с оплатой по факту получения результата: позиций / трафика
цены
постоянные
Портфолио и кейсы
предлагаем
Как агентство цифрового маркетинга, мы предоставляем услуги по веб-разработке, интернет-маркетингу, SEO,
контекстной рекламе, SMM, написанию контента и поддержке крупным и малым предприятиям, которые
хотят более эффективно развивать свой бизнес в интернет пространстве.
Раскрутка в поисковых системах (по Москве и всей России). Вывод ключевых запросов в ТОП 10 Яндекс и GoogleПодробнее
Создание уникальных сайтов с нуля или переработка текущих версий. Разработка любой сложности.Подробнее
Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Ads. Быстрый рост трафика и продаж.Подробнее
Внесение изменений, обновление дизайна, верстка блоков и другие технические работы любой сложности.Подробнее
Онлайн курсы по продвижению сайтов и разовые консультации от специалистов поисковой оптимизации.Подробнее
главное
Шуравин А.С.Генеральный директор
Оригинал
Анастасия ГрашкинаГенеральный директор
Оригинал
Кирилл ПузыревБренд менеджер
Оригинал
Бадалова Е.В.Генеральный директор
Оригинал
Смирнова О.С.Генеральный директор
Оригинал
Захарова С.Е.Исполнительный директор
Оригинал
М.Г.ФеськовГенеральный директор
Оригинал
Схема
|1
|
Заявка
Заполняете форму или обращаетесь по телефону
|2
|
Коммерческое предложение
Получаете предложение с подробным описанием работ и прогнозами результатов
|3
|
Встреча и Договор
Фиксируем цели (KPI) и гарантии, заключаем Договор.
|2
|
Продвижение
Реализуются все этапы SEO стратегии, Вы получаете отчеты и видите рост в личном кабинете.
Настраиваются и запускаются рекламные кампании, формируется положительная репутация.
|5
|
Результат
Увеличение позиций, трафика, онлайн-заявок и продаж.
связаться с нами
Оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами и разработает индивидуальное коммерческое предложение с учетом ваших
целей, приоритетов и возможностей ресурса.
ЛУЧШЕЕ
Подбираем запросы, концентрируемся на рабочих, без нулевого спроса. Собираем целевой список из запросов:
По семантическому ядру дорабатываем структуру проекта. Готовим список посадочных страниц для дальнейшей проработки.
Анализируем успешно раскрученных конкурентов для составления таблицы содержания. На этом этапе выявляется, какие блоки и информацию хотят видеть посетители. Внедрение технических доработок после этого анализа серьезно улучшит позиции в поисковиках.
Магазинам и сайтам услуг проводится аудит коммерческих факторов:
Настраиваем цели и системы аналитики, чтобы контролировать KPI бизнеса.
Ссылочная популярность – фактор ранжирования в Yandex и Google. В 2020 году важен аккуратный подход, чтобы избежать санкций.
Улучшение взаимодействия пользователей с контентом позитивно влияет на конверсию, улучшая ранжирование. При работе с поведенческими показателями, проводим следующие работы:
Раскрутка сайта в Москве (России) - непрерывный процесс, ради уменьшения сроков, работы идут параллельно. После каждого этапа проверяем результат. Используем регламенты, сервисы статистики, кабинеты Вебмастера, внутренние разработки, сверяем с прогнозом KPI. Строим отчеты, готовим корректировки.
блог
Друзья, приглашаем вас 15 июня в 19:00 на вебинар «Клиенты из интернета: как продвижение может помочь бизнесу в 2020-м году», который мы проводим совместно с РБК Pro. Спикер мероприятия Генеральный директор «СЕО Интеллект» Артур Латыпов.Подробнее
Search Engine Optimization (SEO) - оптимизация под поисковые системы, которая предназначена, чтобы повысить качество сайта в критериях алгоритмов поисковых систем, и ускорить продвижение запросов в ТОП10 на первую страницу результатов...Подробнее
Мы подготовили кейс по работам над проектом Автовокзалы.ру, который даст наглядное представление о том, как работает наш итерационный подход и насколько хороший результат дает его применение. Увеличение трафика до 3 640 000 пос. в месяц…Подробнее