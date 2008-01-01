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наше предложение

Продвижение сайтов

Проведем полномасштабный SEO аудит

Подготовим аудит ресурса еще до подписания Договора, укажем все ошибки, мешающие продвижению

Обеспечим рост трафика и заявок

Разработаем индивидуальную стратегию, составим точный прогноз трафика и выполним его

Оплата за результат с возможностью рассрочки

Реализуем весь комплекс работ с оплатой по факту получения результата: позиций / трафика

цены

Стоимость услуг

Продвижение по запросам С оплатой за результат
от 25 000 ₽/мес
  • Вывод в ТОП 10 Яндекс и Google
  • Проработка продвигаемых страниц
  • Семантическое ядро от 100 до 500 запросов
  • Концентрация на перспективных запросах
Возможна оплата за результат!
Увеличение трафика Продвижение сайта по трафику
от 35 000 ₽/мес
  • Увеличение целевого трафика
  • Семантическое ядро от 1000 запросов
  • Работа с большим количеством страниц
  • Комплексная оптимизация + рост конверсии
Возможна оплата за результат!
Антикризисный пакет SEO под ключ + Контекстная реклама + Отзывы
55 000 ₽/мес
  • Полноценное продвижение в поисковых системах с внедрением всех рекомендаций на сайт;
  • Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ;
  • Написание и публикация положительных отзывов о компании.
Полностью под ключ!

постоянные

Клиенты

SEO для MINI
Клиент RoyalVinil
Клиент MSSglonas
Продвижение сайта по доставке питания
Оптимизация сайта в тематике керамогранит

Портфолио и кейсы

Результаты наших клиентов

Клиент: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН АЛКОГОЛЯ URL: wine-shopper.ru Срок продвижения: 12 месяцев
  • провели технический и коммерческий аудит
  • переработали структуру каталога;
  • улучшили навигацию;
  • провели юзабилити аудит десктопной и мобильной версии;
  • составили рекомендации по расширению ассортимента;
+160% рост трафика
+5% рост конверсии
50 000+ посещений в месяц
в 7 раз рост кол-ва заказов
Раскрутка интернет магазина каминов URL: www.tutkamin.ru Срок: 4 месяца
  • Подобрали и сгруппировали коммерческие запросы
  • Провели внутреннюю оптимизацию существующих страниц;
  • Провели редизайн, повысив конверсию;
  • Реализовали перелинковку и фильтрацию товаров;
  • Проработали понятную и удобную структуру сайта;
+120% запросов в ТОП
+130% рост трафика
+70% трафик из поиска
в 5 раз рост конверсии
SEO для бота в соц. сетях URL: www.brobot.ru Срок: 8 месяца
  • Провели анализ сайта и разработали стратегию продвижения
  • Расширили семантическое ядро и оптимизировали посадочные страницы (метатеги, перелинковка);
  • Переработали информационный контент;
  • Постоянно наполняем ресурс актуальными новостями и статьями;
  • Привлекли целевых посетителей!
+250 запросов в ТОП
+115% трафик из поиска
+57% общий трафик
+12,5% рост конверсии
Клиент: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН МОТОЭКИПИРОВКИ URL: www.smotra-moto-shop.ru Срок: 8 месяца
  • Сделали анализ конкурентов;
  • Провели технический и коммерческий аудиты;
  • Улучшили навигацию;
  • Переработали контент ресурса;
  • Внедрили микроразметку;
  • Реализовали перелинковку каталога;
+1100 запросов в ТОП
+110% трафик из поиска
+180% общий трафик
+7,5% рост конверсии
Продвижение автодилера MINI “Борисхоф” URL: www.mini-borishof.ru Срок: 1,5 года
  • Собрано и сгруппировано семантическое ядро;
  • Проведен технически и коммерческий аудит;
  • Внедрена корректная перелинковка;
  • Полностью переработан текстовый контент сайта;
  • Проведены работы с ссылочным окружением сайта;
+80 ВЧ запросов в ТОП 3
+800% трафик из поиска
+65% семантики в ТОП 10
в 9 раз рост трафика
Раскрутка проекта avtovokzaly.ru URL: avtovokzaly.ru Период: 1,5 года
  • Проведены все базовые seo работы с сайтом;
  • переработали шаблоны оптимизации страниц;
  • обновлена текстовая оптимизация на основе гипотез;
  • реализованы улучшенный сниппеты с иконками;
  • успешно внедрен раздел по продаже билетов;
+510 запросов в ТОП
+430 000 орг. трафик в месяц
+21% поисковый трафик
+20% CTR в поисковиках
Клиент: BeFit - доставка здорового питания URL: letbefit.ru Период: 1,5 года
  • Собранно и сгруппировано семантическое ядро;
  • Исправлены критические технические ошибки;
  • Реализована внутренняя перелинковка страниц;
  • Расширение семантики – охват инфо-запросов;
  • Внедрение и успешная проработка блога компании;
+375 запросов в ТОП
+600% рост трафика
+95% семантики в ТОП
+12,5% средний CTR
Клиент: Brooclean – клининговые услуги URL: brooclean.ru Период: 4 месяца
  • Собранно и сгруппировано семантическое ядро;
  • Проведены технический и коммерческие аудита;
  • Реализована переход сайта на https;
  • Оптимизированы основные разделы сайта;
  • Переписаны тексты на продвигаемых страницах;
+1700% трафик из поиска
в 24 раза вырос весь трафик
+45% семантики в ТОП
+5% рост конверсии

предлагаем

Наши услуги

Как агентство цифрового маркетинга, мы предоставляем услуги по веб-разработке, интернет-маркетингу, SEO,
контекстной рекламе, SMM, написанию контента и поддержке крупным и малым предприятиям, которые
хотят более эффективно развивать свой бизнес в интернет пространстве.

SEO продвижение

Раскрутка в поисковых системах (по Москве и всей России). Вывод ключевых запросов в ТОП 10 Яндекс и Google

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ВЕБ – разработка

Создание уникальных сайтов с нуля или переработка текущих версий. Разработка любой сложности.

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Контекстная реклама

Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Ads. Быстрый рост трафика и продаж.

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Техническая поддержка сайтов

Внесение изменений, обновление дизайна, верстка блоков и другие технические работы любой сложности.

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SEO аудит

Полноценный анализ сайта включающий в себя коммерческий, технический и ссылочный аудит ресурса.

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Обучающие курсы по SEO

Онлайн курсы по продвижению сайтов и разовые консультации от специалистов поисковой оптимизации.

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главное

Отзывы и благодарности

Шуравин А.С.

Генеральный директор
ООО «Альфа Технолоджис»
Оригинал

Анастасия Грашкина

Генеральный директор
LetBeFit.ru
Оригинал

Кирилл Пузырев

Бренд менеджер
БорисХоф MINI
Оригинал

Бадалова Е.В.

Генеральный директор
«ООО «КИНГМАРТ»
Оригинал

Смирнова О.С.

Генеральный директор
магазина Royal Vinyl
Оригинал

Захарова С.Е.

Исполнительный директор
ООО «СКС»
Оригинал

М.Г.Феськов

Генеральный директор
ООО «Мобильные Спутниковые Системы»
Оригинал

Схема

Как начать продвигать сайт?

1
Заявка
Заполняете форму или обращаетесь по телефону
2
Коммерческое предложение
Получаете предложение с подробным описанием работ и прогнозами результатов
3
Встреча и Договор
Фиксируем цели (KPI) и гарантии, заключаем Договор.
2
Продвижение
Реализуются все этапы SEO стратегии, Вы получаете отчеты и видите рост в личном кабинете.
Настраиваются и запускаются рекламные кампании, формируется положительная репутация.
5
Результат
Увеличение позиций, трафика, онлайн-заявок и продаж.

связаться с нами

Рассчитать стоимость продвижения своего сайта

Оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами и разработает индивидуальное коммерческое предложение с учетом ваших
целей, приоритетов и возможностей ресурса.

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на рынке

ЛУЧШЕЕ

Как работает SEO продвижение

1
Сбор и группировка
ключевых слов
2
SEO аудиты и
оптимизация страниц
3
Разработка и реализация
ссылочной стратегии
4
Проработка поведенческих
факторов и юзабилити
1 Сбор и группировка ключевых слов

Подбираем запросы, концентрируемся на рабочих, без нулевого спроса. Собираем целевой список из запросов:

  • общие и уточняющие,
  • категорийные и товарные,
  • брендовые и информационные.

По семантическому ядру дорабатываем структуру проекта. Готовим список посадочных страниц для дальнейшей проработки.

2 SEO аудиты и оптимизация сайта

Анализируем успешно раскрученных конкурентов для составления таблицы содержания. На этом этапе выявляется, какие блоки и информацию хотят видеть посетители. Внедрение технических доработок после этого анализа серьезно улучшит позиции в поисковиках.

Магазинам и сайтам услуг проводится аудит коммерческих факторов:

  • Проверяем удобство навигации;
  • Дизайн, подачу контента;
  • Простоту конверсионных действий.

Настраиваем цели и системы аналитики, чтобы контролировать KPI бизнеса.

3 Разработка и реализация ссылочной стратегии
  • Исправляем ошибки, мешающие продвижению сайта.
  • Используем специальный софт, собственные разработки.
  • Проверяем по чек-листу из 50+ пунктов.
  • Формируем техническое задание программистам.

Ссылочная популярность – фактор ранжирования в Yandex и Google. В 2020 году важен аккуратный подход, чтобы избежать санкций.

4 Проработка поведенческих факторов и юзабилити

Улучшение взаимодействия пользователей с контентом позитивно влияет на конверсию, улучшая ранжирование. При работе с поведенческими показателями, проводим следующие работы:

  • Анализируем действия пользователей;
  • Уменьшаем показатели отказов;
  • Увеличиваем вовлечение;
  • Работаем над увеличением CTR в поисковой выдаче.

Раскрутка сайта в Москве (России) - непрерывный процесс, ради уменьшения сроков, работы идут параллельно. После каждого этапа проверяем результат. Используем регламенты, сервисы статистики, кабинеты Вебмастера, внутренние разработки, сверяем с прогнозом KPI. Строим отчеты, готовим корректировки.

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Статьи и новости интернет-маркетинга

Анонс вебинара с РБК 15 июня 2020 в 19:00 1 509

Друзья, приглашаем вас 15 июня в 19:00 на вебинар «Клиенты из интернета: как продвижение может помочь бизнесу в 2020-м году», который мы проводим совместно с РБК Pro. Спикер мероприятия Генеральный директор «СЕО Интеллект» Артур Латыпов.

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Что такое SEO оптимизация сайта 29 августа 2019 2 983

Search Engine Optimization (SEO) - оптимизация под поисковые системы, которая предназначена, чтобы повысить качество сайта в критериях алгоритмов поисковых систем, и ускорить продвижение запросов в ТОП10 на первую страницу результатов...

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КЕЙС по SEO: итерационный подход к поисковому продвижению 04 марта 2020 4 268

Мы подготовили кейс по работам над проектом Автовокзалы.ру, который даст наглядное представление о том, как работает наш итерационный подход и насколько хороший результат дает его применение. Увеличение трафика до 3 640 000 пос. в месяц…

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